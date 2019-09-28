أبرزها "الشاي بلبن".. هاني الناظر يكشف حقيقة 17 شائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

استعرض الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وأستاذ الأمراض الجلدية، أبرز الخرافات والأكاذيب الرائجة على مواقع السوشيال ميديا.

وقال "الناظر" في منشور على صفحتة الرسمية على "فيسبوك": "لاتصدقوا التخاريف والخزعبلات التي تنشر على صفحات السوشيال ميديا واسألوا أهل العلم قبل نشرها على صفحاتكم منعا لنشر الجهل بين الناس".

وجاءت أبرز الشائعات، التي كشف حقيقتها الناظر:

- هل مصر أكبر دولة بالعالم في الإصابة بالسرطان؟

غير حقيقي تمامًا، والحقيقة أن الدنمارك الأولى وتليها أستراليا وأمريكا وفرنسا وبقية دول أوروبا، وتأتي مصر في المؤخرة حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

- تجميد الخبز والثوم بأكياس بلاستيك في الفريزر يسبب السرطان؟

كلام غير علمي.

- ترك الملوخية والأرز للبيات في الثلاجة ينتج عنه ظهور ديدان؟

تهريج مضحك.

- إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان؟

كلام غير علمي تمامًا.

- أكل الموز بعد البيض يؤدي للوفاة؟

تخريف.

- تناول الصمغ العربي يشفي من الفشل الكلوي؟

غير حقيقي

- شرب الشاي أو النسكافيه مع اللبن يسبب أمراض عديدة؟

تهريج

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- مرقة الدجاج والأندومي تسبب الإصابة بالسرطان؟

لا يوجد أي دليل علمي على صحة هذه الاشاعة.

- القمل في الشعر يمنع الإصابة بالجلطات الدماغية ويحسن الدورة الدموية ويمنع سقوط الشعر؟

كذب وتضليل

- صور سمكة لها رأس بقرة أوطائر برجلين خروف وصور أخرى مركبة ومكتوب تحتها قل سبحان الله؟

كلها تخاريف ومهازل

- الخضروات والفاكهة المصرية كلها ملوثة وتسبب السرطان وتنقل فيروس سي؟

تخريف وكذب لأن فيروس سي لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب، ولكنه ينتقل عن طريق الدم كما أن المنتجات الغذائية المصرية لا تسبب السرطان والدليل على هذا أن ترتيب مصر متأخر عالميًا في نسبة الإصابة بالمرض مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان سنويا، وانخفاض نسبة الوفيات وفي نفس الوقت كل أعضاء السفارات الأجنبية في مصر وكل السائحين في جميع الفنادق يتناولون الخضروات والفاكهة المصرية ولو كانت ملوثة لكانت بلادهم حذرتهم من أكلها.

- وضع البصل في غرفة النوم ليلا يمنع إصابة الإنسان بالأمراض؟

تهريج

- تناول البنادول مع السڤن يؤدي للوفاة؟

تخريف

- لايوجد مرض اسمه السرطان ولكنها خدعة أطلقها الاستعمار وشركات الدواء العالمية لبيع أدويتهم؟

تخريف فالسرطان حقيقة ومرض موجود منذ القدم ووجدنا في أبحاثنا العلمية في المركز على الهياكل العظمية للمصريين القدماء إصابات بالسرطان في العظام.

- الحلويات والشوكلاته بأنواعها المختلفة ومنتجات غذائية أخرى تنتجها المصانع المصرية معظمها بها مواد مستخلصة من الخنزير؟

كذب وشائعات مغرضة لضرب المنتجات المصرية ولايوجد في مصر مصنع واحد لمنتجات غذائية يستخدم شحوم أو أي أجزاء من الخنزير في منتجاته.

- تسخين الطعام في الميكرويڤ خطر ويسبب السرطان؟

كلام غير علمي وغير صحيح

- الموز مع اللبن ضار بالصحة وخطر؟

كلام غير صحيح وتخريف​