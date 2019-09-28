- 1/2
- 2/2
رويترزالسبت 2019/9/28 04:47 ص بتوقيت أبوظبي
معبر القائم الحدودي بين سوريا والعراق- أ.ف.ب
قالت وكالة الأنباء العراقية، السبت، إن العراق سيفتح معبر القائم الحدودي مع سوريا يوم الإثنين المقبل.
ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي قوله إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وافق على افتتاح المنفذ، مضيفاً أن العقابي أكد "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضاً للتبادل التجاري".
ومعبر القائم الحدودي واحد من ثلاثة معابر حدودية تربط سوريا مع العراق، وتم تحريره من قبضة تنظيم داعش، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وتأجل إعادة افتتاح المعبر عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.
وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت شهر مارس/آذار الماضي، عن تهيئة المعبر بالكامل وأكدت حينها قرب افتتاحه.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يفتتح معبر القائم الحدودي مع سوريا الإثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.