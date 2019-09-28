العراق يفتتح معبر القائم الحدودي مع سوريا الإثنين المقبل

معبر القائم الحدودي بين سوريا والعراق- أ.ف.ب

قالت وكالة الأنباء العراقية، السبت، إن العراق سيفتح معبر القائم الحدودي مع سوريا يوم الإثنين المقبل.



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ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي قوله إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وافق على افتتاح المنفذ، مضيفاً أن العقابي أكد "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضاً للتبادل التجاري".

ومعبر القائم الحدودي واحد من ثلاثة معابر حدودية تربط سوريا مع العراق، وتم تحريره من قبضة تنظيم داعش، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وتأجل إعادة افتتاح المعبر عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت شهر مارس/آذار الماضي، عن تهيئة المعبر بالكامل وأكدت حينها قرب افتتاحه.