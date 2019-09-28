حمدوك يطالب واشنطن باستجابة سريعة لرفع "السودان" من قائمة الإرهاب

دعا الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستجابة السريعة حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وقال حمدوك، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، "الشعب السوداني لم يكن أبداً راعياً أو داعماً للإرهاب، بل كان هذا النظام الذي انتفض ضده الشعب حتى خلعه".

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن ثورة الشعب السوداني جاءت لتعيد بناء وترميم قيم التسامح، مشيداً بالدعم المباشر من الأشقاء العرب وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

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وأكد حمدوك خلال كلمته، الالتزام بكل المواثيق الدولية واحترام المبادئ الأساسية للتعاون بين الشعوب وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف أن وقف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم من أهم التحديات التي تواجه الشعب السوداني، مؤكداً عزم الحكومة على بناء دولة القانون.

وتابع رئيس الوزراء السوداني، خلال كلمته بالأمم المتحدة "سنعمل على دعم الخدمات الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.. ولن نسمح بأن يتخلف أحد عن قاطرة التنمية التي أطلقتها الثورة".

كما وجّه حمدوك التحية للمرأة السودانية لمشاركتها الفاعلة في الثورة، وستعمل الحكومة على إنهاء جميع مظاهر التمييز ضدها خلال الفترة الانتقالية.

واختتم كلمته قائلاً: "ماضون في استكمال تحقيق أهداف ثورتنا حتى يستعيد السودان مكانته الطبيعية والمستحقة".