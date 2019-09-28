ثقافة الإسكندرية ينظم أمسية شعرية بعنوان "الفن الأصيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

نظم فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الجمعة، أمسية شعرية بعنوان "الفن الأصيل"، بمشاركة المؤرخ الفني عصام محمود، والشاعرة حنان إبراهيم، بقصر ثقافة الشاطبي.

وأقام الفرع ندوة بعنوان "الصيدلية البيضاء" بقصر ثقافة الأنفوشي، تناولت عدة موضوعات منها فوائد الثوم وأهميته العلاجية فى الوقاية من الأمراض، والفارق بين الطب التقليدي والطب التكميلي، ومفهوم الطب البديل والعلاج بالطاقة، بمشاركة الأديبة ماجدة قناوي، والدكتورة سامية الأسيوطي.

وفي قصر ثقافة برج العرب، عقد اللقاء الأسبوعي لجلسات التخاطب، حيث قام مسئول التمكين الثقافي بتدريب الأطفال على قراءة بعض القصص القصيرة، إلى جانب استخدام الكروت لتنمية مهارات التفكير.

كما أقام الفرع مجموعة من الورش الفنية لعمل لوحات باستخدام الألوان المختلفة بمناسبة العام الدراسي الجديد، وتصميم أشكال فنية من خلال إعادة تدوير المخلفات بقصور ثقافة: الأنفوشي، رشدي، وأبي قير.​