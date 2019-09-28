مظاهرات مؤيدة للرئيس السيسي ومسيرة التنمية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

احتشد مئات المواطنين بميدان الشهداء (ميدان المديرية سابقا) بمدينة بني سويف، مؤيدين للأمن والأمان والاستقرار ومسيرة التنمية التي انطلقت ويحمل لواءها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإعلان رفضهم لدعوات التحريض على الفوضى وبث روح الهزيمة في نفوس المصريين، معلنين مواجهة جماعات الشر والإرهاب، وأنهم لن يمكنوهم من إسقاط الدولة المصرية عبر الأكاذيب والشائعات المغرضة التي يحاولون من خلالها هدم مؤسسات الدولة الوطنية.

وفي وسط هذه المعاني التي اتفق عليها جموع المشاركين وتبادلوا الحديث حولها، وقفت أعداد كبيرة من مختلف الأعمار رجال وشباب ونساء وأطفال، يهتفون في حب مصر وتحيا مصر، وتأييدا للرئيس السيسي، في أجواء تسودها الفرحة والوئام والوفاق بين الجموع المشاركين، والأغاني الوطنية التي تجاوب معها جميع الحاضرين، والمارة في الشوارع المحيطة بالميدان.​