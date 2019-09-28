السيسي يؤكد أنه "لا داعي للقلق" من الدعوات إلى التظاهر و"هيومن رايتس ووتش" تقول...

وكالات- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الجمعة 27 سبتمبر 2019، إنه "لا داعي للقلق" من الدعوات الى التظاهر ضده التي وجهها رجل اعمال مصري مقيم في أسبانيا، وذلك في تصريحات بثتها التلفزيونات المحلية.

وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله الى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين".

ومن جهة أخرى، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان اليوم أن السلطات المصرية أوقفت "قرابة الفي شخص" بعد تظاهرات الاسبوع الماضي، وذلك قبل ساعات على احتجاجات جديدة ممكنة.

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وقالت المنظمة أيضا أن السلطات حجبت "مواقع انترنت سياسية واعلامية كما عطلت خدمات انترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل".

وصرحت ساره لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط أن "التوقيفات الجماعية التي قامت بها الحكومة والقيود على الانترنت تهدف على ما يبدو إلى ردع المصريين عن التظاهر".

وقالت المنظمة نقلا عن محامين إن بين الموقوفين 68 امرأة وعددا غير محدد من الأطفال. لكن أحدهم ذكر أن العديد من الموقوفين وبينهم أطفال تم الإفراج عنهم.