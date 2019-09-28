حمدوك يدعو إلى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على ضرورة دعم المجتمع الدولي للسودان وحذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال حمدوك خلال كلمة له أمام جلسة خاصة بشأن السودان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "السودان يجب أن يعود لبناء علاقات إقليمية ودولية بما يحقق مصالح الجميع ويضمن الاستقرار والأمن". لبناء علاقات إقليمية ودولية بما يحقق مصالح الجميع ويضمن الاستقرار والأمن". وأضاف أن "حذف إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مطلب يجب أن يدعمنا به المجتمع الدولي". Advertisements ولفت حمدوك إلى أن غاية حكومته هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة بعد نهاية المرحلة الانتقالية. ومشاركة السودان في هذه الدورة من أعمال الجمعية العامة تأتي عقب عزلة طويلة بسبب سياسات حكومة الرئيس السابق عمر البشير التي أدت إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه وعدد من أركان نظامه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

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