جرد الدفاع الجديدي والرجاء من رقمهما القياسي.. صن داونز يسجل أكبر فوز في تاريخ دوري أبطال إفريقيا

سجل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، رقما قياسيا، في دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق أكبر فوز في تاريخ المسابقة، اليوم الجمعة، حيث دك شباك ضيفه كوتي دي أور، بأحد عشر هدفا مقابل هدف وحيد، ضمن إياب الدور الأول، علما أنه انتصر ذهابا أيضا بخماسية نظيفة.

وقبل تحقيق صن داونز فوزه الكاسح، كان فريق الدفاع الحسني الجديدي، يمتلك الرقم القياسي لأكبر انتصار في دوري الأبطال، ثم يأتي الرجاء الرياضي في مركز الوصافة.

ففي نسخة 2018، أنهى فارس دكالة مباراته ضد بنفيكا بيساو، من غينيا بيساو، بعشرة أهداف نظيفة، برسم ذهاب الدور التمهيدي، قبل أن يكتفي بتعادل سلبي في موقعة الإياب.

وجرد الفريق الدكالي، بذلك الرجاء، من رقمه القياسي، الذي حققه عام 2011، إذ دك شباك توربيون من تشاد، في إطار لقاء ذهاب الدور التهميدي، بعشرة أهداف مقابل هدف واحد، وهو ما دفع بالفريق التشادي إلى الامتناع عن خوض مواجهة الإياب.