تونس.. اللاعب الفلسطيني محلي وليس أجنبي في البطولة التونسية

قرر المكتب الجامعي، بالجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة، اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعبا محليا، وليس أجنبيا في البطولة التونسية.
وتتجه جامعة اللعبة في تونس، إلى العمل بهذا الإجراء بدءا من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي ستنطلق رسميا يوم 2 يناير، من السنة القادمة.
ومن شأن هذا القرار، أن يمنح الأندية التونسية، فرصة التعاقد مع اللاعبين المتألقين الذين ينشطون رفقة أنديتهم، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن الدوري التونسي (الرابطة المحترفة التونسية الأولى)، وصل جولته الثالثة، حيث يتصدر الاتحاد المنستيري جدول الترتيب، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين، وتعادل، متقدما بنقطة واحدة، عن الترجي، علما أن هذا الأخير يملك في جعبته مباراة ناقصة.
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