نقطة نظام.. صوت جماهير الكرة المبدعة والواعية

مع انطلاق البطولة الاحترافية لكرة القدم في موسمها الجديد، بعثت الجماهير بشكل مبكر رسائل قوية تدق ناقوس الخطر من جديد، عسى من يهمهم الأمر أن ينتبهوا إليها قبل فوات الأوان.

الشعارات واللافتات والمواقف التي عبرت عنها جماهير الرجاء البيضاوي في الدار البيضاء، بمناسبة مباراة مع فريق فلسطيني، وتلك التي تغنت بها جماهير مدينة طنجة بشأن الفساد المستشري والمعاناة التي يسببها للشباب المغربي، أكبر من مجرد استمتاع بجمالية الغناء واستلهامه من الموروث الموسيقي الشعبي…

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جماهير كرة القدم تنطق، من جديد، بما يعتمل في صدور أوساط واسعة من المغاربة، والتي تعاني ضغط الفساد وإمعانه في فرض سطوته على مستقبل أجيال كاملة من المغاربة.

جماهير الكرة المبدعة والمنظمة والواعية تحذّر بأرقى ما يمكن من وسائل من استمرار الضغط الحالي، والاستمرار في تجاهل مطالب الإصلاح وفتح قنوات التعبير والمبادرة الحرة، في السياسة والاقتصاد والمجتمع، لأنه السبيل الوحيد لتحقيق هدفين اثنين؛ تخفيف منسوب الاحتقان والغضب الشعبي، وفتح مسالك الترقي الاجتماعي والاندماج والنجاح أمام الشباب الذي يكاد يأسه يبلغ مداه.

جميل أن نستمتع باللوحات التي ترسمها الجماهير في الملاعب ونتغنى بقصائدها، لكن الأجمل هو التقاط رسائلها والتفاعل معها إيجابيا حتى لا نندم في يوم قد لا ينفع فيه الندم.