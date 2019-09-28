الجيش المصري: مقتل ضابط و9 جنود والقضاء على 118 “تكفيريا”- فيديو

أعلن الجيش المصري، في بيان، مساء الجمعة، مقتل ضابط و9 جنود من صفوف قواته، والقضاء على 118 “تكفيريا”، على حد تعبيره.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان، إنه “في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق نجاحات من بينها استهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ”.

وقال الجيش المصري، إن المخابئ “تستخدمها العناصر الإرهابية”، مشيرا إلى أنه “تم تدمير 7 سيارات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي”.