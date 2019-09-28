كأس العرش.. اتحاد طنجة يهزم الفتح الرباطي بعد التمديد ويتأهل لربع النهائي

اقتنص فريق اتحاد طنجة، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العرش، بعدما تغلب مساء اليوم الجمعة على ضيفه الفتح الرباطي، بهدف دون رد، بعد التمديد.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنها مركب ابن بطوطة، بالتعادل دون أهداف، وهو التعادل الذي سيطر على زمن المباراة الأصلي، ليلجأ الفريقان لشوطيين إضافيين.
وبعد أن خلصت مجريات الفصل الإضافي الأول إلى التعادل السلبي، تمكن الليبي طاهر سعيد من توقيع هدف التأهل لاتحاد طنجة، بعد مرور 8 دقائق على بداية الشوط الإضافي الثاني، عن طريق ركلة جزاء.
وينتظر فارس البوغاز، الفائز من لقاء حسنية أكادير وضيفه جمعية سلا، ضمن ثمن نهائي الكأس الفضية، للتعرف على منافسه في دور ربع النهائي.
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