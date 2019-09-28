هـ. أم الفحم يحقق فوزا خارجيا ثمينا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا خارجيا ثمينا على هبوعيل العفولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "العفولة"، وسط حضور أكثر من ألفي مشجع.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الفحماوي بهدف أحرزه اللاعب ريف مسيكا بعد مرور 25 دقيقة على بداية اللقاء.

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وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 أضاف اللاعب، دوفيف غباي، الهدف الثاني لهبوعيل أم الفحم من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 65 جاء هدف الفريق الخصم الوحيد، وفي الدقيقة 74 حسم هبوعيل أم الفحم المباراة لصالحه بهدف ثالث.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل رمات هشارون يوم 7 من الشهر الوشيك.