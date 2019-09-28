خسارة جديدة لأبناء سخنين في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق اتحاد أبناء سخنين مباراته البيتية أمام هبوعيل نوف هجليل (نتسيرت عيليت) بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة. وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين. وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب غيلكريست نغوما بعد مرور 22 دقيقة على بداية اللقاء. وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 54 اقتنص الفريق الخصم هدف التعادل، وفي الدقيقة 87 حسم الفريق الضيف المباراة لصالحه بهدف ثان. Advertisements وأعرب جمهور الفريق السخنيني عن خيبة أمله وغضبه حيال تكرار النتائج السلبية، سيما وأن الفريق يخطط للعودة إلى الدرجة العليا هذا الموسم. وبهذه الخسارة تجمد رصيد اتحاد أبناء سخنين عند 7 نقاط وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري. هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل ريشون لتسيون يوم 7 من الشهر الوشيك.

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