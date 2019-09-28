خسارة بيتية قاسية لأبناء اللد أمام هـ. كتمون القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق أبناء اللد بخسارة بيتية قاسية أمام هبوعيل كتمون القدس بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الخصم بثلاثية، حيث افتتح الفريق الضيف باب التسجيل في الدقيقة السادسة، ثم في الدقيقة 22 أضاف الهدف الثاني، بعدها الهدف الثالث في الدقيقة 34.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 86 تلقت شباك فريق أبناء اللد هدفا رابعا.
ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعبين لأبناء اللد بالبطاقة الحمراء، وهما راز شابيط في الدقيقة 68 ومحمد الزبارقة في الدقيقة 91.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء اللد عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيحل أبناء اللد في مباراته المقبلة ضيفا على مكابي بيتح تيكفا يوم الجمعة القادم.
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