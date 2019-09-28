شكرا لقرائتكم خبر عن البخيتي: لا الإخوان وصلوا للخلافة ولا الحوثي تمكن من الولاية والان مع التفاصيل

أوضح الكاتب والمحلل السياسي "علي البخيتي"، أن مضمون مشروع حكم جماعة الإخوان المسلمين الخلافة تحت راية الجمهورية، اما الحوثي أراد مضمون ولاية فقية صعدة وعلى الورق جمهورية، ولكنهم فشلوا في تحقيق مبتاغهم.

وقال "البخيتي" فى تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن سعي اما جمهورية او خلافة أو ولاية؛ المزج بين تلك الأشكال من الحكم دمار شامل؛ الإخوان المسلمون أرادوها جمهورية شكلاً وفِي المضمون خلافة؛ والحوثيون أرادوها جمهورية على الورق وفِي المضمون ولاية فقيه صعدة؛ فلا وصل الاخوان للخلافة ولا تمكن الحوثي من الولاية ولا حافظنا على الجمهورية".