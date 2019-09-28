الأزهر يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

أشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بجهود القوات المسلحة والشرطة في مصر وتضحيات الجنود البواسل في معركتهم المستمرة ضد الإرهاب.

ونعى شيخ الأزهر استشهاد أبطال مصر البواسل من الجنود والضباط أثناء عملياتهم التي تستهدف أوكار الإرهابيين ليسطروا بدمائهم الطاهرة صفحة جديدة في تاريخ مواجهات جماعات الإرهاب الأسود، وليجددوا العهد مع التضحية والتفاني في الحفاظ على التراب المصري الحبيب.

وشدد الإمام الأكبر على أن الله ورسوله والدين الإسلامي والأديان كلها برآء من هذه الجماعات الإرهابية الجبانة التي تستهدف عمدا تشويه صورة الإسلام من خلال ترويع الآمنين وبث الخوف في قلوب الأبرياء وربط الإسلام بالعنف والإرهاب وتبرر استخدام القتل بما يخدم مصالحها الخبيثة.

وأكد شيخ الأزهر أن التجهيزات والأسلحة المضبوطة تكشف عن نوايا الخسة والغدر والخيانة للجماعات الإرهابية والداعمين لها وتبين ضرورة تلاحم جميع المصريين مع جيشهم ومؤسساتهم الوطنية لمواجهة هذا الخطر الذي يستهدفهم جميعًا دون استثناء والتصدي لمحاولات التشكيك التي تهدف لزعزعة استقرار الوطن.

بدوره، أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام أن المتربصين بمصر يسعون بكل ما أوتوا من قوة لأن يضعفوا شوكة الجيش المصري الذي يقف أمامهم سدا منيعا أمام أغراضهم الدنيئة.

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وشدد على أن هذه المحاولات البائسة لهؤلاء المتربصين مصيرها الفشل، لأن جنود الجيش المصري هم خير أجناد الأرض، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم.

وتوجه علام بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، داعيا الله سبحانه وتعالى أن ينزلهم منازل الأبرار، وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان، ويحمي مصر من كيد الخائنين.





وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش المصري مقتل 118 تكفيريا وتدمير 33 ملجأ للإرهابيين، واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود خلال تنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء.

وقال الجيش، في بيان، إن "عناصر المهندسين العسكريين فجّرت 273 عبوة ناسفة زرعت لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، و11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود".

وأوضح البيان أن قوات حرس الحدود نجحت في ضبط 15 بندقية آلية، و3 رشاشات، و2441 كيلوجراما من جوهر الحشيش المخدر و6265 كيلوجراما من نبات البانجو.