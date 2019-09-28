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وكالات الأنباء العالمية ترصد بالصور حشود التأييد في مصر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

السبت 2019/9/28 03:03 ص بتوقيت أبوظبي

سيدة مسنة مصرية ترفع لافتة مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدثت وكالات أنباء عالمية ومواقع وصحف أجنبية، الجمعة، عن الحشود الضخمة التي خرجت من المصريين لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما أقرت بفشل دعوات التظاهر ضد الدولة المصرية.

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ونشرت وكالة رويترز للأنباء صورا من عدة محافظات مصرية لمئات المواطنين الذين خرجوا في مسيرات مؤيدة للرئيس ورافضة لدعوات العنف والتخريب، وأكدت أن دعوات التظاهر ضد الدولة المصرية فشلت جميعها.

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وعلقت رويترز على مجموعة من الصور قائلة: "المئات من المصريين يرددون هتافات مؤيدة للرئيس ويرفضون دعوات العنف".

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وأظهرت الصور حشودا ضخمة تحمل لافتات كتب عليها شعارات ترفض العنف وتنبذ الإرهاب وأخرى تؤيد الرئيس وتدعمه، بينما لم تظهر أي صور لمظاهرات ضد الدولة المصرية.

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وكالة الأنباء الفرنسية هي الأخرى أفردت مساحة كبيرة لتغطية الأحداث في مصر، حيث نشرت تقريرا خبريا بعنوان "الآلاف من أنصار الرئيس المصري يتجمعون في القاهرة"، بينما قالت إن دعوات التظاهر ضد الدولة المصرية لم تنجح بعد.

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ونشرت الوكالة عشرات الصور للمسيرات المؤيدة للرئيس وكانت أغلب تغطيتها عن الميادين التي شهدت تظاهرات مؤيدة للدولة المصرية.

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أما وكالة الأنباء الألمانية فذكرت في تقرير عن الأحداث التي تشهدها مصر الآن قائلة إن "مؤيدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظموا الجمعة (27 سبتمبر/أيلول 2019) تظاهرة مؤيدة له في طريق النصر أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في منطقة مدينة مصر شرقي القاهرة، وشارك المئات في التظاهرة التي شُيد من أجلها سرادق كبير ومسرح وإضاءات وانتشر رجال الأمن حولها لتأمينها".

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وتابعت: "رفع المتظاهرون الأعلام المصرية ورددوا الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي، وتلك المنددة بتنظيم الإخوان الإرهابي".

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وأرفقت الوكالة مع تقريرها مجموعة من الصور للمتظاهرين المؤيدين للدولة المصرية والمناهضة لعنف وإرهاب الإخوان.

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا تحدث عن مظاهرات حاشدة في مصر تأييدا للرئيس السيسي.

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الإذاعة البريطانية "بي بي سي" هي الأخرى أعدت تقريرا مصورا رصدت فيه مسيرات التأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت: "تجمع آلاف من مؤيدي الرئيس المصري في مدينة نصر بالقاهرة يحملون أعلام مصر ولافتات مؤيدة للرئيس السيسي".

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