الديمقراطيون يطالبون بومبيو بتسليم وثائق حول قضية أوكرانيا

طالب ديمقراطيون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، وزير الخارجية مايك بومبيو تزويدهم بوثائق حول قضية أوكرانيا؛ بغية "تسريع" التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية موجه إلى بومبيو أن "رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق مجلس النواب في هذا الإجراء النادر ضد رئيس أمريكي".

وأُطلِق هذا التحقيق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.





وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وطالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بضرورة أن تكون هناك إفادة بشأن تسجيل المكالمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني ، متهمة ترامب بخرق الدستور بشكل خطير.

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من جانب آخر، أكد ترامب أنه في حال أطلق خصومه الديمقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله فإنّ هذا الأمر سينعكس "إيجابيا" على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال ترامب المرشّح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إنّ "الجميع يقولون إنّ هذا الأمر سيكون إيجابيا لي في الانتخابات".

وفي وقت سابق، أعلن فريق حملة المرشح جو بايدن دعوة ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتصلة بالحصول على معلومات -بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى- وإذا لم يرضخ ترامب فإن الكونجرس لن يجد بدا من إطلاق إجراءات عزل الرئيس.

ونفى وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو، السبت الماضي، ممارسة الرئيس الأمريكي أي ضغوط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بريستيكو: "أعرف ما الذي جرى في المحادثة، وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط".

وأضاف أن "هذه المحادثة كانت طويلة وودية، وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت أحيانا إجابات جادة".

والجمعة الماضي، قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني، في اتصال هاتفي في يوليو/تموز، لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.

وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن ضغط ترامب على أوكرانيا من أجل فتح تحقيقات بشأن نجل بايدن، خاصة "النظر في الادعاءات التي تُورط جو بايدن بشكل غير مباشر في فضيحة فساد".