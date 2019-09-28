الجيش المصري يعلن نتائج عملية مكافحة الإرهابيين في سيناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي، نتائج العملية الشاملة في سيناء، التي أسفرت عن تدمير 33 مخبأ للعناصر الإرهابية والقضاء على 118 عنصراً تكفيرياً وتدمير 115 عربة دفع رباعي للإرهابيين في مختلف أرجاء شمال سيناء، وتنفيذ عمليات نوعية بالقضاء على 118 فرداً تكفيرياً يحملون بنادق وعبوات ناسفة.

وأضاف بيان القوات المسلحة أنه تم اكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف عناصر القوات المسلحة وتدمير 11 نفقاً بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف عشرات المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية.