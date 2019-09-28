المصريون يحتشدون أمام المنصة ضد إرهاب الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتشد آلاف المصريين أمام النصب التذكاري بمدينة نصر من مختلف المحافظات، لدعم أمن واستقرار الدولة المصرية وتأييد النظام، رافعين شعارات "لا للإرهاب" و"كلنا معاك يا ريس".
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