المصريون يحتشدون أمام المنصة ضد إرهاب الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتشد آلاف المصريين أمام النصب التذكاري بمدينة نصر من مختلف المحافظات، لدعم أمن واستقرار الدولة المصرية وتأييد النظام، رافعين شعارات "لا للإرهاب" و"كلنا معاك يا ريس".

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