الخطيب: فتح الاسثمار فى المملكة لمواطني 49 دولة قرار تاريخي (فيديو)

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية - رؤية 2030

كتب الخليج 365

جاء قرار قيادة المملكة بفتح أبوابها أمام التأشيرة السياحية لمواطني 49 دولة، وتخفيف القيود على ملابس النساء الراغبات في زيارت السعودي، وذلك في إطار رؤية برنامج 2030 لقطاع السياحة، والتي تهدف إلي رفع عوائد القطاع إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي، وتقليل اعتماد اقتصاد المملكة السعودية على النفط.



وأكد "أحمد الخطيب"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن هذا القرار يعد قرار تاريخي في لحظة تاريخية، قائلًأ: "لدينا ثقافة، ونعتقد أن أصدقاءنا وضيوفنا سيحترمون ثقافتنا"، مشيرًا إلي أن اعتقاده بأن الهجوم الأخير الذي استهدف منشآت نفطية مهمة لن يثني السياح عن زيارة المملكة.

وقال الخطيب في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، : "مدننا من بين المدن الأكثر أمنا في العالم، ولذا لا نعتقد أنه سيؤثر على خططنا. هناك مغتربون يعيشون في السعودية، ويستمتعون بها، نعيش جميعا في أمان"مؤكدًا أنه لن يُسمح لغير المسلمين بزيارة مكة والمدينة، كما سيظل الحظر ساريا على المشروبات الكحولية.

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ويأتي الاهتمام بقطاع السياحة ضمن برنامج ولي العهد محمد بن سلمان الذي يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على إيرادات النفط، وتتوقع الحكومة أن تؤدي الاستثمارات في السياحة إلى توفير مليون وظيفة.

وخلال الفترة الأخيرة، تأثرت سمعة المملكة دوليا بسب الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.