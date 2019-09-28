شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: سرطان الإرهاب يحاول خطف مصر ولكننا نحاربه بكل قوة وإيمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المعركة مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه.

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وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم: «سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن».

وأضاف «إن سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين - بإذن الله - ثم بفضل جيش مصر القوي الذي كان ولازال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة».

وتابع «شعب مصر، إن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن».