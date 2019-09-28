شكرا لقرائتكم خبر عن الديموقراطيون يطالبون وزير الخارجية الأمريكي بتسليم وثائق حول أوكرانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) طالب ديموقراطيّون يرأسون لجاناً نافذة في مجلس النواب الأمريكي اليوم (الجمعة) وزير الخارجية مايك بومبيو المقرّب من الرئيس دونالد ترمب تزويدهم بوثائق حول قضية أوكرانيا، بغية «تسريع» التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس. وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية متوجهين إلى بومبيو أن «رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلاً على عرقلة تحقيق مجلس» النواب في هذا الإجراء النادر ضد رئيس أمريكي، والذي أُطلِق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترمب ضغوطاً على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

طالب ديموقراطيّون يرأسون لجاناً نافذة في مجلس النواب الأمريكي اليوم (الجمعة) وزير الخارجية مايك بومبيو المقرّب من الرئيس دونالد ترمب تزويدهم بوثائق حول قضية أوكرانيا، بغية «تسريع» التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس. وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية متوجهين إلى بومبيو أن «رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلاً على عرقلة تحقيق مجلس» النواب في هذا الإجراء النادر ضد رئيس أمريكي، والذي أُطلِق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترمب ضغوطاً على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

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