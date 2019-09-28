شكرا لقرائتكم العراق يوافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية، بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا. وأضاف المصدر أن منفذ القائم سيفتح الأسبوع القادم أمام حركة البضائع والمسافرين. ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.

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