الارشيف / اخبار العالم

مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​الأمم المتحدة​ و​الجيش السنغالي​، أنّ "مروحيّة حربيّة روسيّة من طراز "مي-35" تَستخدمها قوة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، تحطّمت أثناء هبوطها في مدينة بوار في غرب البلاد، ما أدّى إلى عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر".

مع الإشارة إلى أنّ رغم الهدوء النسبي في إفريقيا الوسطى منذ توقيع اتفاق سلام بين الجهات المتناحرة، إلّا أنّ العنف ضدّ المدنيين وبين ​الجماعات المسلحة​ لا يزال مستمرًّا.

وتمزّق إفريقيا الوسطى الغنية بالموارد الطبيعيّة، حرب منذ عام 2013، أَجبرت نحو ربع سكانها البالغ عددهم 4,7 ملايين نسمة على الفرار من ديارهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا