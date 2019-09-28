مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة والجيش السنغالي، أنّ "مروحيّة حربيّة روسيّة من طراز "مي-35" تَستخدمها قوة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، تحطّمت أثناء هبوطها في مدينة بوار في غرب البلاد، ما أدّى إلى عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر".
مع الإشارة إلى أنّ رغم الهدوء النسبي في إفريقيا الوسطى منذ توقيع اتفاق سلام بين الجهات المتناحرة، إلّا أنّ العنف ضدّ المدنيين وبين الجماعات المسلحة لا يزال مستمرًّا.
وتمزّق إفريقيا الوسطى الغنية بالموارد الطبيعيّة، حرب منذ عام 2013، أَجبرت نحو ربع سكانها البالغ عددهم 4,7 ملايين نسمة على الفرار من ديارهم.
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