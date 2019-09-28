مقتل 52 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب في شمال تشاد

قضى 52 شخصا على الأقل في ​انهيار منجم​ للذهب في شمال تشاد هذا الأسبوع، فيما لا يزال البحث عن مفقودين جاريا.

وكان مسؤولون قد أعلنوا في وقت سابق أن نحو 30 شخصا قد يكونون لقوا مصرعهم جراء انهيار منجم عشوائي الثلاثاء في منطقة كوري بوغودي حيث تنشط عصابات التنقيب عن ​الذهب​ والتهريب.

وأكد مصدر آخر كان ضمن بعثة زارت المنطقة الحصيلة ​الجديدة​.

ووقع الحادث في بلدة كوري بوغودي قرب الحدود مع ​ليبيا​ في محافظة تيبستي الخاضعة لحال الطوارئ.

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وتشهد منطقة تيبستي الصحراوية والجبلية (شمال غرب) على الحدود مع ليبيا و​النيجر​، توترا متزايدا منذ ثلاثة أشهر.

ويشهد هذا البلد الشاسع الذي تبلغ مساحته 1,3 مليون كيلومتر مربع، ازمة اقتصادية نجمت عن تراجع اسعار ​النفط​. وادت اجراءات تقشفية فرضتها ​الحكومة​ بداية 2018 الى تفاقم الاستياء الاجتماعي.

وخرجت تشاد مؤخرا من اضرابات استمرت شهرين ومحاولات تظاهر فرقتها قوات الامن بقوة.