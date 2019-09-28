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الآلاف يتظاهرون ضد ممارسات الهند بجامو وكشمير أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك

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تظاهر الآلاف أمام مقر ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​ احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان، والقيود التي تفرضها ​الهند​ على مقاطعة جامو ​كشمير​.

وحمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات من قبيل: "أوقفوا قتل الكشميريين"، و"فليخرج ​الجيش الهندي​ من كشمير"، و"كشمير ليست هندية".

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