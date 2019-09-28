الآلاف يتظاهرون ضد ممارسات الهند بجامو وكشمير أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك

تظاهر الآلاف أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان، والقيود التي تفرضها الهند على مقاطعة جامو كشمير.
وحمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات من قبيل: "أوقفوا قتل الكشميريين"، و"فليخرج الجيش الهندي من كشمير"، و"كشمير ليست هندية".
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