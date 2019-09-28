أوليانوف: لا يحق لواشنطن انتقاد إيران بشأن الاتفاق النووي

علّق مندوب ​روسيا​ الدائم لدى المنظمات الدولية في ​فيينا​ ​ميخائيل أوليانوف​، على موقف ​الولايات المتحدة​ من ​إيران​، قائلا إنه "ليس لواشنطن التي انتهكت خطة العمل الشاملة المشتركة أي حق في إصدار أحكام نقدية".

ولفت إلى انه "بالنسبة للولايات المتحدة، ليس لديهم أي حق معنوي في إصدار أي أحكام نقدية، لأنهم ليسوا فقط طرفًا في الصفقة، بل هم أيضًا الذين انتهكوها، ومخالفون للمادة 25 من قرار 2231، من ميثاق ​الأمم المتحدة​"، معلناً أن "المرحلة الرابعة من تقليص إيران لالتزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​ ستتم على الأغلب في أوائل تشرين الثاني".

وأشار إلى أنه "تم الإعلان رسميًا عن أن إيران ستقلل من حجم الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة كل شهرين. وهي تفي بهذا الوعد. ففي أوائل أيلول، تم الإعلان عن الخطوة الثالثة والتي تتعلق بتركيب أجهزة الطرد المركزي، وتنفيذ البحث العلمي وفي الغالب يمكن توقع أن يتم اتخاذ خطوة رابعة في أوائل تشرين الثاني وهكذا، حتى تحصل إيران على ما تتوقعه، وهو استعادة التوازن في إطار صفقة نووية بين الالتزامات النووية والاقتصادية".