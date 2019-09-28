كشفت مصادر مواكبة لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن أن "ازمة الدولار في لبنان ظاهرها اقتصادي بمضامين سياسية" رابطة العقوبات على "جمال تراست بنك"، بـ"تردد رئيس مجلس النواب نبيه بري في القبول بالترسيمات الاميركية لحدود لبنان البرية والبحرية مع الاحتلال الاسرائيلي" ولاحظت "اصرار الخزانة الاميركية على تصفية المصرف الذي ينتمي ومعظم زبائنه الى خط حركة امل في حين لم تجر تصفية البنك اللبناني الكندي الذي عوقب سابقا بنفس التهمة ثم برأته المحاكم الاميركية مؤخرا".
ووصفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ"الحاكم المحكوم فهو لا يستطيع اغضاب الاميركيين المتحكمين بالحركة المصرفية في لبنان والعالم، ولا يستطيع وضع النقاط على الحروف مع "حزب الله" الذي يضغط عليه بقبضة حلفائه في السلطة، والكل في بيروت يعلم ان كثيرا من اركان "التيار الوطني الحر" يتدافعون من اجل الحصول محله، لكن افرقاء السلطة الآخرين وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري وجمعية المصارف لا يرون عنه بديلا".
كانت هذه تفاصيل خبر الأنباء: سلامة حاكم محكوم لا يستطيع اغضاب أميركا ولا وضع النقاط على الحروف مع حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.