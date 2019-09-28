باسيل زار قصر العدل ببرمنغنهام والتقى رئيس المحكمة القاضي جوزيف بو عكر

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زار وزير الخارجية جبران باسيل قصر العدل في برمنغنهام بألاباما حيث كان في استقباله رئيس المحكمة القاضي جوزيف بو عكر من اصل لبناني وعدد من المحامين اللبنانيين الاصل في الولاية.
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