هوك عن لقاء خامنئي ونصرالله وسليماني: هذا أمر سيء للشعبين اللبناني والإيراني

أكّد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون ​إيران​، ​براين هوك​، "أهميّة ​العقوبات الأميركية​ الأخيرة على إيران"، لافتًا إلى أنّ "قائد "فيلق القدس" ​قاسم سليماني​ هو حاليًّا على لائحة حظر السفر الخاصة ب​الولايات المتحدة الأميركية​، والمهم التأكّد أنّ هذا الإرهابي غير قادر على التنقّل بحريّة".

وشدّد في تصريح تلفزيوني، تعليقًا على اللقاء الّذي جمع مؤخّرًا المرشد الأعلى في إيران ​علي خامنئي​ والأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ وسليماني، على أنّ "هذا أمر سيء للشعبَين اللبناني والإيراني. هؤلاء مجموعة تضع ايديولوجيّتها على حساب مصلحة الشعب".

وذكّر هوك بأنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وقّع أمس على إعلان يحظر على المسؤولين الإيرانيين الكبار السفر إلى الولايات المتحدة". وأشار إلى أنّه "إذا أرادت إيران أن تظهر بادرة حسن نيّة، فعليها أن تفرج عن المعتقلين دون وجه حق".