السيد: إنفضحت كل "السعدنات" المالية وفسادكم هو المؤامرة

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "كل ما قلناه سابقاً عن أزمة السيولة و​الدولار​، ونفاه حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ و​وزارة المالية​، تبيّن أنه حقيقي وتبيّن أنهم يكذبون"، مشيرا الى أنه "اليوم إنفضحت كل السعدنات المالية، والأزمة تنطق عن نفسها بالشارع، والناس باتوا يعرفون، والسبب مش مؤامرة، ومش إسرائيل ولا أميركا! فسادكم هو المؤامرة".

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