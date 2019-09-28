مصادر الجريدة: الحريري سيجول على عدد من الدول قبل تقليعة "سيدر"

أكدت مصادر متابعة عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية ان "زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى ​فرنسا​ حققت نتائج جيدة على المستوى العملي"، كاشفةً عن أن "الحريري سيجول على عدد من الدول من بينها ​الامارات​ مطلع الشهر المقبل، ثم ​ألمانيا​ ودول اخرى قبل تقليعة سيدر".

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