العراق يوافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي الاثنين المقبل.
وقال مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي - في تصريح لقناة لقناة "السومرية نيوز" - " إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا الاثنين المقبل، الموافق 30 من سبتمبر الحالي".
فيما أكد مصدر مطلع أن افتتاح المنفذ سيكون أمام البضائع والمسافرين.
يذكر أن اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي تأجل عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.
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