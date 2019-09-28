لافروف ينتقد بيلوسي بعد مزاعمها بتورط روسي في فضيحة ترامب مع أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن مزاعم رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي بشأن دور روسي فيما بات يعرف بفضيحة أوكرانيا هي "جنون واضح من الشك والاضطهاد".

ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق مساءلة تمهيدا لاتهامه بالتقصير ثم عزله بشأن تسريب لمكالمة هاتفية ضغط فيها على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل تشويه صورة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والمرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

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وقال لافروف: "حسنا إنها جنون من الشك، أعتقد أن ذلك واضح للجميع".

كانت بيلوسي قد أدلت بتصريحاتها في مقابلة على شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وقالت بيلوسي إن "هناك رئيس للولايات المتحدة يطلب من دولة أخرى التدخل في الانتخابات الأمريكية. وسيتعين على الرئيس أن يرد على ذلك، وهما يعرفان مدى مخالفة ذلك. لذا فهو خطأ لأي دولة ... كما شهدنا تدخلا روسيا ... وبالمناسبة، أعتقد أن لروسيا دخلا في هذا".