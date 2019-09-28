محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ): قرر رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي استدعاء وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو للشهادة بسبب عدم تقديمه الوثائق ذات الصلة بقضية أوكرانيا وتأثيرها على الانتخابات الأمريكية القادمة. ووجه رؤساء لجان الشئون الخارجية والاستخبارات والإشراف بمجلس النواب بالكونجرس خطابا إلى بومبيو يلزمونه بتقديم الوثائق ذات الصلة للتحقيق الخاص بتوجيه اللوم للرئيس الأمريكي وإحضار المستندات المرتبطة بذلك بحلول الرابع من أكتوبر المقبل. كما أبلغ مسئولو تلك اللجان، في خطابات مستقلة، خمسة من كبار مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية بضرورة الشهادة أمام الكونجرس لصلتهم بالقضية. وكانت تلك اللجان قد وجهت أكثر من خطاب إلى بومبيو لتقديم المستندات التي تفيد بالضغط على الحكومة الأوكرانية للمساعدة في إعادة انتخاب ترامب لفترة ولاية ثانية وقد أكد مسئولو اللجان أنهم بسبب عدم الرد على تلك الخطابات كان لابد من إجراء ملزم للوزارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء بومبيو في الكونجرس للشهادة حول ضغط ترامب على أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.