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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الفرنسي في وفاة شيراك

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون، في وفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق السيد جاك شيراك.

وقال الملك سلمان «تلقينا نبأ وفاة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون، في وفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق السيد جاك شيراك.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».


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