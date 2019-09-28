الشرعية تحمل الحوثيين مسؤولية تعثر اتفاق ستوكهولم

حملت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي جرى التوصل إليه في المشاورات التي استضافتها السويد نهاية العام المنصرم 2018م.

وحذر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أمس، من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة، الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في السويد نهاية ديسمبر الماضي ولم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذه، وسط اتهامات من الحكومة الشرعية لميليشيا الحوثي بالتنصل وعرقلة التطبيق.

مستجدات اتفاق الحديدة

وبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مستجدات اتفاق الحديدة لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية.

تعنت الميليشيات

وفي لقاء آخر مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال وزير الخارجية، إن استمرار تعنت الميليشيات الحوثية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم هو العائق الرئيس أمام عملية التسوية السياسية، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية ستظل تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للتوصل إلى سلام دائم مبني على المرجعيات الثلاث.

الرعاية الإنسانية

من جانبها، أكدت الوزيرة السويدية وقوف بلادها إلى جانب الحكومة اليمنية ودعمها جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة إلى استمرار بلادها في رعاية الجانب الإنساني في اليمن وتطلعها للمشاركة في الرئاسة المشتركة لمؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية القادم حول اليمن 2020 المقرر انعقاده في جنيف.

دعم المملكة

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على صعيد آخر، تقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك بالشكر والتقدير للمملكة على الدعم السخي الذي أعلنته بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019م.

وشدد لوكوك على أن الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أدى لمنع انتشار المجاعة وتراجع وباء الكوليرا، مفيدا أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن استقبلت ما يزيد على مليارين و300 مليون دولار بما يغطي

56 % من الاحتياجات لهذا العام.

الحكومة اليمنية الشرعية تدعم جهود المبعوث الدولي

- ميليشيا الحوثي مسؤولة عن تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم

- تعنت الحوثي العائق الرئيس أمام عملية التسوية السياسية

- الآثار الكارثية للحرب المدمرة تسببت فيها الميليشيات

- يجب استئناف العملية التنموية في اليمن