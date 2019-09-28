مسيرة مصرية ضخمة ترفض دعوات التظاهر

عمل جموع غفيرة مؤيدة
على صعيد آخر، خرجت جموع غفيرة تقدر بمئات الآلاف من الشعب المصري لتعلن سقوط واندثار الجماعات الإرهابية التخريبية، وترفض كل الدعوات والأبواق التي تدعو للمظاهرات وانتشار الفوضى. ودأبت القنوات المؤيدة للجماعات الارهابية مثل قنوات: الجزيرة والشرق ومكملين والتى تبث سمومها الهدامة من قطر وأخرى من تركيا الداعمين للأرهاب بالمنطقه، على نشر أخبار كاذبة وملفقة مدعومة بمقاطع فيديوهات مفبركة من يناير 2011.
دعوة الهارب
ودعا الهارب المصري محمد علي من مقر إقامته بالخروج للمظاهرات ونشر الفوضى الهدامة إلا إنها لاقت رفضا قاطعا من الشعب المصري. فى الوقت نفسه، خرجت جموع الشعب المصري بشوارع العاصمة المصرية لتعلن تأييدها التام والكامل للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورفضها القاطع لأفكار الجماعة الإرهابية، حيث أقيمت احتفالية شعبية عند منصة الجندي المجهول بمدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، للتعبير عن رأيهم الرافض لجماعة الإخوان الارهابية وأفكارها المسمومة.
وصول الرئيس السيسي
على صعيد آخر، وصل الرئيس السيسي، صباح أمس، إلى أرض دوت الخليج قادما من الولايات المتحدة الأميركية بعد مشاركته فى اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي عقدت فى نيويورك حيث اجتمع مع أكثر من ثلاثين رئيسا منهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب والذي أشاد بمصر ورئيسها، وقال إن مصر كانت تعيش فوضى قبل مجيء السيسي، لافتاً أنه الآن غير قلق على مصر بوجود السيسي.
استقبال السيسي
واستقبلت جموع غفيرة من الشعب المصري السيسي لدى وصوله القاهرة وتحدث معهم وجها لوجه وطمأنهم، وقال «لا تستمعوا للإشاعات والتزييف وخليكم واثقين فى دولتكم مصر ونظامها»، مؤكداً أنه عندما يطلب من الشعب النزول مثلما صار سابقا فى 2013، قال الشعب «هينزل بالملايين».
وأثنى الرئيس المصري على دور الإعلام فى التوعية ونشر الحقائق وعدم الانسياق وراء الشاعات المغرضة.
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