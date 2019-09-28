باكستان تغلق حدودها بعد تهديد طالبان

أغلقت باكستان أمس جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان، في محاولة لتحسين الأمن قبل الانتخابات

الرئاسية، في البلاد التي تمزقها الحرب، بعد أن هددت حركة طالبان بعرقلة الانتخابات.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أمس إن المعابر ستبقى مغلقة أمام حركة الأشخاص والشاحنات التجارية، عبر الحدود خلال الاقتراع في أفغانستان اليوم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات لاختيار رئيس أفغاني جديد اليوم، وسط مخاوف من اندلاع عنف، بعد أن أمر زعماء طالبان كوادرهم بعرقلة العملية.

وهناك مزاعم بأن حركة طالبان الأفغانية ستشن هجمات قاتلة في أفغانستان، باستخدام مخابئها عبر الحدود، في تغاض من جانب هيئات المخابرات الباكستانية.