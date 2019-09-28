الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر إن مفرزة للجيش ضبطت مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست جنوبي البلاد. وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه جرى ضبط بندقية رشاشة من نوع «إف إم بي كيه»، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و576 طلقة من مختلف العيارات، و5 خزنات لمسدس رشاش كلاشنيكوف، وخزنة لمسدس آلي توكاريف، وحاملتي خزنات لمسدس رشاش كلاشنيكوف، و4 أجزاء فارغة من شريط الذخيرة للبندقية الرشاشة «إف إم بي كا».



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