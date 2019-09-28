الداخلية الألمانية تدافع عن خطط توزيع مهاجري القوارب

ذكر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه يرى في الاتفاق الذي توصل إليه مع فرنسا وإيطاليا بشأن توزيع لاجئي القوارب في أوروبا حجر أساس محتمل لسياسة لجوء أوروبية جديدة. وقال الوزير، أمس، عقب اجتماع طارئ غير رسمي للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، إنه بالرغم من أن الإجراءات المتفق عليها محدودة، فإنها من الممكن، إذا نجحت خلال التطبيق، أن تشكل أساسا "لسياسة لجوء أوروبية مشتركة، التي نحتاجها على نحو مُلح". يُذكر أن الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب الوزير المسيحي الاجتماعي البافاري، اتهما زيهوفر بأنه يقدم تحفيزات جديدة للمهاجرين للوصول إلى أوروبا عبر طرق غير شرعية.



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