معرض مركز الملك سلمان للإغاثة في نيويورك يحظى بإقبال جماهيري كبير

حظي معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المُقام في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإقبال جماهيري كبير.

واطّلع زوار المعرض على المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدولة اليمن و44 دولة حول العالم، وذلك في مجالات عدة منها قطاع الأمن الغذائي والصحة والحماية والرعاية والإغاثة العاجلة والتعليم وبرامج إيواء النازحين وإقامة المخيمات لهم وكيفية الوصول إلى المستحقين من خلال الجسور الإغاثية الجوية وعبر السفن والقوافل البرية وحتى عبر الدواب في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

نزع الألغام

أبرز المعرض الجهود المبذولة في البرنامج السعودي لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية «مسام»، وانتزاعه لما يقارب من 90 ألف لغم متنوع في اليمن، كما احتوى المعرض تعريفاً بمركز الأطراف الصناعية، وهو مشروع نوعي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية والأطراف المبتورة وإقامة برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين.

وعبر الزائرون عن إعجابهم بما شاهدوه من عمل إغاثي وإنساني، مشيدين بالجهود السعودية المتميزة لخدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم.

حملة طبية

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول من أمس، حملته الطبية التطوعية للوقاية من العمى والأمراض المسببة له في دولة إريتريا.

وأوضح المركز أنه كشفَ على أكثر من 5240 حالة من الحالات التي حضرت إلى مستشفى كرن العام، وقد حضروا من مدينة كرن وما حولها وأغلبهم يعانون ضعفا أو خللا في الإبصار، كما أجريت 414 عملية لإزالة الماء الأبيض و الماء الأزرق و الظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، وصرف ما يقارب 1244 نظارة طبية، إضافة إلى صرف الأدوية المناسبة للمرضى المحتاجين.

إجمالي الحالات

بلغ إجمالي الحالات التي كشف عليها المركز وفحصها في مدينة مصوع 4518 حالة، وعدد العمليات الجراحية 426 عملية، وتم توزيع 1240 نظارة طبية، ليبلغ إجمالي من كُشف عليهم في هذه الحملة المخصصة لدولة إرتيريا 9758 حالة، وأجريت 840 عملية، وصرف ما يقارب 2484 نظارة طبية.

وتأتي الحملة ضمن سلسلة حملات طبية تطوعية يقوم بها المركز لعلاج المرضى من الفئات الأكثر احتياجًا ببلدان عديدة حول العالم وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.