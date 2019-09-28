زعيمة هونج كونج تتحمل مسؤولية الاضطرابات

وقالت، أمس، إن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج واجهت حشدا متشككا في أول حوار من نوعه بمجلس المدينة
منذ مظاهرات تاريخية اندلعت في يونيو الماضي بسبب جهودها لتمرير تشريع يسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي الصين.
وواجهت أسئلة من جانب حوالي 130 مواطنا لأكثر من ساعتين، بينما كان المتظاهرون يحتشدون في الخارج.
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