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زعيمة هونج كونج تتحمل مسؤولية الاضطرابات

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تحملت زعيمة هونج كونج، كاري لام المسؤولية عن "الاضطرابات الشاملة" التي هزت المدينة، بينما سعت الحكومة لخفض حدة التوترات قبل موجة أخرى من الاحتجاجات.

وقالت، أمس، إن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج واجهت حشدا متشككا في أول حوار من نوعه بمجلس المدينة

منذ مظاهرات تاريخية اندلعت في يونيو الماضي بسبب جهودها لتمرير تشريع يسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي الصين.

وواجهت أسئلة من جانب حوالي 130 مواطنا لأكثر من ساعتين، بينما كان المتظاهرون يحتشدون في الخارج.


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