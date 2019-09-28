المعارضة السورية تهاجم موقعين

نفذت فصائل المعارضة السورية هجومين على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة حلب. وقالت غرفة عمليات فصائل المعارضة إن مجموعة من المقاتلين تمكنوا من التسلل إلى مواقع للقوات الحكومية في بلدة زمار بريف حلب الجنوبي. وقال قائد عسكري إن مجموعة أخرى هاجمت موقعا للقوات الحكومية، ومقاتلي حزب الله اللبناني والإيراني وأسفر عن مقتل أكثر من 15 عنصرا وجرح آخرين.



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