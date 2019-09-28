العراق يرفض تهديدات سفير إيران بضرب القوات الأميركية

ردت وزارة الدفاع العراقية على تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد، والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأميركية في العراق حال تعرضت للاعتداء، رافضة أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعين.

وأكد المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي إن العراق يرفض التهديدات، التي تطلقها إيران أو أميركا، مؤكدا أن «الأراضي العراقية خط أحمر ولن نسمح باستخدامها ضد أحد».

لن يكون منطلقا

وأضاف أن «العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه»، وشددت الوزارة على أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه «في الاعتداء على دول الجوار».

وفي مداخلة مع قناة «الحدث» قال الخفاجي: «نعمل على التهدئة بين إيران والولايات المتحدة»، موضحا أنه ليس هناك على أراضي العراق «قوات أميركية قتالية».

وزارة الدفاع العراقية ترفض التهديدات

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- نرفض أن تصبح العراق ساحة للصراع بين أي متصارعين

- العراق يرفض التهديدات الإيرانية أو الأميركية

- الأراضي العراقية خط أحمر ولن نسمح باستخدامها

- لن نسمح بتهديد المصالح الأميركية على أراضينا