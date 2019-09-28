وأكد المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي إن العراق يرفض التهديدات، التي تطلقها إيران أو أميركا، مؤكدا أن «الأراضي العراقية خط أحمر ولن نسمح باستخدامها ضد أحد».
لن يكون منطلقا
وأضاف أن «العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه»، وشددت الوزارة على أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه «في الاعتداء على دول الجوار».
وفي مداخلة مع قناة «الحدث» قال الخفاجي: «نعمل على التهدئة بين إيران والولايات المتحدة»، موضحا أنه ليس هناك على أراضي العراق «قوات أميركية قتالية».
وزارة الدفاع العراقية ترفض التهديدات
- نرفض أن تصبح العراق ساحة للصراع بين أي متصارعين
- العراق يرفض التهديدات الإيرانية أو الأميركية
- الأراضي العراقية خط أحمر ولن نسمح باستخدامها
- لن نسمح بتهديد المصالح الأميركية على أراضينا
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يرفض تهديدات سفير إيران بضرب القوات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.