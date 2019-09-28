الارشيف / اخبار العالم

إيقاف 69 مهاجرا وإرهابيين في تونس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قبضت وحدات من الحرس التونسي على 69 مهاجرا، من جنسيات مختلفة بمحافظات المهدية وصفاقس والمنستير.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين، أمس، أن عناصرها قبضت على المهاجرين في عمليات متفرقة، أثنا توجههم إلى الأراضي الأوروبية، وصادرت منهم ثلاث مراكب بحرية وشاحنة.

وأضافت أن وحدات مختصة من الحرس التونسي قبضت على عنصرين إرهابيين بمحافظتي منوبة وأريانة بضواحي العاصمة تونس، أحدهما متورط في قضية ذات صبغة إرهابية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 69 مهاجرا وإرهابيين في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا