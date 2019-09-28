إيقاف 69 مهاجرا وإرهابيين في تونس

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين، أمس، أن عناصرها قبضت على المهاجرين في عمليات متفرقة، أثنا توجههم إلى الأراضي الأوروبية، وصادرت منهم ثلاث مراكب بحرية وشاحنة.
وأضافت أن وحدات مختصة من الحرس التونسي قبضت على عنصرين إرهابيين بمحافظتي منوبة وأريانة بضواحي العاصمة تونس، أحدهما متورط في قضية ذات صبغة إرهابية.
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