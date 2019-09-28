52 قتيلا بانهيار منجم للذهب في تشاد

قتل 52 شخصا، على الأقل، في انهيار منجم للذهب في شمال تشاد هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن اليوم الجمعة مصدر حكومي، فيما لا يزال البحث عن مفقودين جاريا.

وكان مسؤولون قد أعلنوا، في وقت سابق، أن نحو 30 شخصا قد يكونون لقوا مصرعهم جراء انهيار منجم عشوائي الثلاثاء في منطقة "كوري بوغودي" حيث تنشط عصابات التنقيب عن الذهب والتهريب.

وأكد مصدر آخر، كان ضمن بعثة زارت المنطقة، الحصيلة الجديدة.

ووقع الحادث في بلدة "كوري بوغودي" قرب الحدود مع ليبيا في محافظة تيبستي الخاضعة لحال الطوارئ.

وتشهد منطقة تيبستي الصحراوية والجبلية (شمال غرب) على الحدود مع ليبيا والنيجر، توترا متزايدا منذ ثلاثة أشهر.