"النواب" الأميركي يرفض إعلان ترامب حالة الطوارئ على حدود المكسيك

رفض مجلس النواب الأميركي، الجمعة، إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ في إطار النزاع الدائر حول بناء السور الحدودي مع المكسيك.

وصوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون اليوم الجمعة في واشنطن، بأغلبية 236 صوتا مقابل 174 لصالح قرار يقضي بإنهاء حالة الطوارئ.

وانضم العديد من النواب الجمهوريين للنواب الديمقراطيين خلال التصويت. إلا أن يحق ترامب أن يتخذ قرارا بنقض ذلك القرار (فيتو) كما حدث قبل أشهر عدة.

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ولا يمكن إبطال قرار حق النقض هذا إذا استخدمه ترامب إلا من خلال الحصول على أغلبية الثلثين في كلا غرفتي الكونجرس الأميركي، الأمر الذي لا يبدو ممكنا.

كان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، صوت مجددا يوم الأربعاء الماضي لصالح إنهاء حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، حيث دعم العديد من الجمهوريين توجه الديمقراطيين. وهكذا، حصل القرار على أغلبية، إلا أنها لم تصل إلى أغلبية الثلثين.

وكذلك لم تتحقق اليوم أغلبية الثلثين للتغلب على الفيتو المرتقب للرئيس.